Под Липецком после ДТП с иномаркой ВАЗ сбил трех пешеходов

От удара ВАЗ сбил трех пешеходов в Ельце Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Серьезная авария произошла минувшим вечером, 12 мая, в Ельце. Там на улице Октябрьской около 18.30 столкнулись «Ниссан» с 38-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2115» с 53-летним водителем. ОТ удара ВАЗ выбросило на тротуар, где он сбил трех пешеходов – женщин 72, 63, 48 лет. Всех троих увезли в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. По статистике, неверный проезд перекрестка является одной из наиболее частых причин ДТП. Автоинспекторы просят водителей быть внимательней и не игнорировать знаки и правила.

Всего за сутки на дорогах области в двух ДТП пострадали 6 человек. Также сотрудники ГИБДД зарегистрировали 2 аварий без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства.