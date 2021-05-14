Под Липецком столкнулись "Лада" и автобус: пострадали 9 человек

В ДТП с "Ладой" и автобусом в Липецкой области пострадали 9 человек Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4 069 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального ГИБДД, 6 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 43 не пристегнулись во время движения. Водители 3 700 раз превысили скорость. Произошло 16 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 13 мая, на трассе Липецк-Данков в Лебедянском районе столкнулись "Лада-Калина" и автобус. В ДТП пострадали 35-летний водитель легковушки, 61-летний водитель автобуса и 7 пассажиров. С различными травмами их доставили в больницу. 2 человек госпитализировали. Остальным медики оказали помощь и отпустили домой.

В тот же день на улице 3 Сентября в Липецке 35-летний водитель "Лады-Гранты" сбил 9-летнего мальчика. Пешехода с травмами положили в больницу.