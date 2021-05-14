Странно виляющий по Липецку внедорожник бывшего губернатора попал на видео

В Липецке попал на видео черный «Лексус Lx570» с госномером М001ММ48, на котором ранее ездил экс-губернатор региона Олег Королев. Машину сенатора сняли на фото и видео днем 13 мая, на записи видно, как внедорожник странно виляет по проезжей части, запись сопровождается комментарием, что водитель якобы нетрезв, сбил несколько дорожных знаков и два светофора. На видео сбытых светофоров и знаков не видно.

В кадре черный «Лексус» чиновника проезжает по улице Студеновской, едва объезжая дорожные знаки, два левых колеса на машине пробиты. За кадром звучат голоса изумленных очевидцев, которые пытаются куда-то дозвониться и сообщить о странном поведении водителя. Далее, уже на фото, тот же внедорожник в окружении сотрудников ДПС стоит на улице Интернациональной, рядом находится человек, похожий на сенатора Олега Королева.

Информация, что за рулем был именно экс-губернатор Липецкой области подтвердилась. А вот состояние алкогольного опьянения или факт какого-либо нарушения на данный момент не подтверждается.