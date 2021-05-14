В Липецке пропала пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве

В Липецке ищут пенсионерку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 69-летнюю пенсионерку. Кровопускова (Крютченко) Валентина Павловна пропала в минувший четверг, 13 мая. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", липчанка не ориентируется в пространстве. Может страдать потерей памяти.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы сиреневого цвета, глаза зеленые.

Была одета: светло-зеленое пальто, зеленый берет, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Кровопускову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.