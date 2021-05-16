38-летнего липчанина осудят за кражу бензина у работодателя

Его подозревают в части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В отношении 38-летнего ранее судимого мужчины правоохранители возбудили уголовное дело. Его подозревают в части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Как сообщили в полиции Липецкой области, сотрудник фирмы грузоперевозок с апреля по май 2021-го воспользовался корпоративной топливной картой на трех заправках региона и похитил у фирмы топлива на общую сумму около 130 000 рублей.

Сейчас мужчину отправили под подписку о невыезде. Правоохранители проводят необходимые действия для документирования преступлений. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на два года.