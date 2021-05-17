В субботу в школах Липецка прозвенит последний звонок

В эту субботу, 22 мая, в школах Липецка прозвенит последний звонок. В празднике будут участвовать 4 973 девятиклассника и 2 507 выпускников. После одиннадцатиклассников ждут экзамены. А девятиклассникам нужно сделать выбор - остаться в школе или пойти в колледж. Ежегодно около 50% ребят решают доучиться до 11 класса.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за коронавируса учебным заведениям рекомендовали провести мероприятия на открытом воздухе. Но если пойдет дождь, праздник перенесут в актовый зал.

Родителей также приглашают на последний звонок. Но при входе в школу им измерят температуру, обработают руки антисептиком, попросят надеть маску. В актовом зале присутствующих рассадят в шахматном порядке.