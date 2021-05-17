Во вторник 8 улиц Липецка останутся без холодной воды

Во вторник, 18 мая, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. На сетях проведут ремонтные работы. С 2 до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Физкультурная, 1 - 15; Моршанская, 1 – 18.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Катукова, 16, 18, 18а, 20, 27а; бульвар Есенина, 1-6, 5а; 8, 10, 12; Меркулова, 18, 20, 22, 24, 26; проспект 60 лет СССР, 25.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Советская, 35, 39; Первомайская, 40; Октябрьская, 53; Салтыкова-Щедрина, 154. После окончания работ возможно помутнение воды.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.