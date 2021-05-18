Липчанам возместят 50% стоимости путевки в детский лагерь региона

В Липецкой области установили среднюю стоимость путевки в детские лагеря. Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка, летом за 14 дней отдыха ребенка придется отдать 16 128 рублей. Родителям бюджетной сферы или других организаций возместят 50% затрат от средней цены путевки - 8 064 рублей.

Напомним, что из-за коронавируса на территориях лагерей будут действовать меры безопасности: наполняемость отрядов не более 75%, круглосуточное нахождение медработников на весь период смены, запрет массовых мероприятий в помещениях и мероприятий с родителями. Кроме того, работники лагеря перед началом каждой смены должны пройти обследования на коронавирус. Персонал и дети должны одновременно заезжать и выезжать из лагеря. Делать это в период смены запрещено

Более подробную информацию о возмещении затрат на покупку путевки можно получить по телефонам 242-877, 242-787 - "Центр развития детского отдыха".