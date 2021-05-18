Несмотря на жару, липчан просят пока не купаться в реках и озерах

Липчан просят не лезть в воду до 1 июня Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этот вторник, 18 мая, воздух в Липецке прогрелся более чем до +30 градусов. С наступлением летней жары, жители региона устремились к водоемам. Но, как предупреждают спасатели, слишком рано.

По данным областного управления ГПСС, именно в этот период возрастает риск возникновения происшествий на воде. Порой несчастные случаи происходят с детьми без присмотра взрослых. Тем более опасно для жизни купание в необорудованных местах.

Поэтому спасатели не рекомендуют купаться в водоемах до официального открытия купального сезона в Липецкой области. Напомним, что сезон в Липецке официально начинается 1 июня. Именно к этому дню обычно проверяют, вычищают и оборудуют пляжи, делая их безопасными для людей. Кстати, В 2020 году пляжи не открыли из-за ограничений по COVID-19.

Также УГПСС напоминает, в случае происшествий на воде нужно сразу звонить по телефонам 101, 112 или 8(47471)70-38-01.