На окружном шоссе в Липецке столкнулись две фуры, микроавтобус и легковушка

Массовая авария произошла на окружной дороге в Липецке в эту пятницу, 21 мая. Там на развязке в районе садов «Венера», на Тамбовской трассе столкнулись две фуры, микроавтобус и легковой автомобиль. ДТП произошло на перекрестке, транспортные средства перегородили несколько полос в обоих направлениях, из-за чего на трассе образовалась крупная пробка.

По словам очевидцев, массовая авария обошлась без серьезных жертв. Помощь медиков никому не потребовалась, на месте работали сотрудники ГИБДД. Кстати, перекресток разделен двойной сплошной – поворот на сады со встречной полосы запрещен. Кто виноват в ДТП, что стало причиной и его подробности теперь предстоит установить автоинспекторам.