В Липецке для 2,5 тыс. выпускников прозвенел последний звонок

В Липецке прозвенел последний звонок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту субботу, 22 мая, в Липецке прошел последний звонок. В торжественных линейках участвовали около 7,5 тыс. ребят. По данным пресс-службы мэрии, со школой в этот день попрощались 2 507 одиннадцатиклассников. Девятый класс закончили 4 973 ученика.

В Липецке прозвенел последний звонок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Волнение не скрыть. Для многих школа стала вторым домом. Перед юными липчанами открыты все двери, множество дорог ведут в неизведанное и прекрасное будущее. Но есть в этом моменте место и для грусти - прощание с родными стенами, одноклассниками, учителями и детством. Благодарность наставникам ребята выразили через песни, сценки, стихи. Выпускники кружились в вальсе. От красавиц в белых фартуках невозможно было оторвать взгляд. По традиции, одиннадцатиклассники выпустили в небо десятки шаров.

В Липецке прозвенел последний звонок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С окончанием школы ребят поздравила мэр Липецка Евгения Уваркина. Она присутствовала на празднике в гимназии №19, который прошел на свежем воздухе. С образовательным учреждением попрощались 87 девятиклассников и 58 одиннадцатиклассников. Среди учащихся 10 человек - отличники. Еще 10 - обладатели золотых значков ГТО. Один школьник получил медаль Президента за добровольческую деятельность в период пандемии.

- Сегодня особенный день, - обратилась к присутствующим градоначальница. - Звенит последний звонок. И я знаю, какие эмоции он пробуждает в ваших сердцах. Это целый спектр чувств – от искрящейся радости в ожидании нового жизненного этапа до глубокой печали от неизбежного расставания со школой. Эти эмоции разделяем и мы, ваши родители, и, конечно, ваши наставники, которые были рядом с вами все эти год.

Мэр отметила, что неважно, какую профессию выберут ребята. Главное, подходит к любому делу с любовью и ответственностью. И пожелала любить, мечтать, превращать мечты в цели и помнить, что невозможное возможно.

В Липецке прозвенел последний звонок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Также выпускников с завершением учебы поздравил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пожелал липчанам отлично сдать все экзамены и добавил, что через месяц они встретятся на празднике.