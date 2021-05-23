В Липецке задержали похитителя 11 флаконов шампуня

Парню грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

11 флаконов шампуня украли из сетевого супермаркета на улице Стаханова в Липецке. Как рассказал администратор торговой точки, общая сумма ущерба составила свыше 2800 рублей. При проходе кассовой зоны молодого человека заметил охранник и попытался задержать. Но парень сумел вырваться и скрыться.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали похитителя. Шампунь молодой человек продал горожанину за 1000 рублей. Полученные деньги потратил на личные нужды.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье грабеж. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.