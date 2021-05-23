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Происшествия23 мая 2021 11:27

В Липецке задержали похитителя 11 флаконов шампуня

Общая сумма ущерба составила более 2800 рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

11 флаконов шампуня украли из сетевого супермаркета на улице Стаханова в Липецке. Как рассказал администратор торговой точки, общая сумма ущерба составила свыше 2800 рублей. При проходе кассовой зоны молодого человека заметил охранник и попытался задержать. Но парень сумел вырваться и скрыться.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали похитителя. Шампунь молодой человек продал горожанину за 1000 рублей. Полученные деньги потратил на личные нужды.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье грабеж. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

Криминал