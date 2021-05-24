Липчанин вынес из магазинов колбасы, кофе и консервов на 18000 рублей

В Липецке поймали 25-летнего парня, который неоднократно воровал в магазинах. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с марта по апрель этого года липчанин крал из торговых залов сетевых точек Октябрьского района.

Молодой человек выносил из магазинов колбасы, сыры, консервы и кофе. Молодой человек клал продукты в корзину, выбирал момент, когда за ним никто не наблюдает и просто выходил на улицу. Всего он наворовал на 18 тыс. рублей. Похищенное парень продавал, а деньги тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 2 лет тюрьмы. Молодого человека подозревают в 5 эпизодах. Кстати, липчанин ранее привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления.