В Липецке решают, что делать со зданием бывшего кафе Фрегат у Центрального пляжа

В Липецке нашли подрядчика, который выполнит 2 этап благоустройства Центрального пляжа. Фирма завезет на участок более 2 тыс. кубометров песка, установит 9 раздевалок и 5 питьевых фонтанчиков. Смонтирует смотровую вышку и детскую площадку.

Юные липчане смогут играть в комплексах "Наблюдатель" и "Клуб альпинистов", на качелях, качалке на пружине, навесном мосту. У площадки оборудуют асфальтированные пешеходные зоны. Еще одна дорожка соединит сантехнический модуль и разворотную площадку для машин. Вдоль берега реки Воронеж появится освещение и видеонаблюдение.

Единственным неприглядным пятном на территории пока остается здание бывшего кафе "Фрегат". Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это частная собственность и привести здание в порядок возможности нет. Но с владельцем ведут переговори. Ему предложили либо благоустроить сооружение, либо выставить его на торги.