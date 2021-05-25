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Происшествия25 мая 2021 10:09

Липчанин позвонил в диспетчерскую и сообщил, что может взорвать здание

Телефонного террориста задержали
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе на номер Единой диспетчерской службы Липецкого района поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что якобы заложил бомбу и хочет взорвать дом. К указанному месту стянулись экстренные службы и региональное УФСБ. Они обследовали здание и территорию вокруг, однако взрывчатых веществ, к счастью, не нашли.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, правоохранители вычислили шутника. Им оказался 35-летний житель села Боринское. Полицейские задержали его и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал