Липчанин позвонил в диспетчерскую и сообщил, что может взорвать здание

На прошлой неделе на номер Единой диспетчерской службы Липецкого района поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что якобы заложил бомбу и хочет взорвать дом. К указанному месту стянулись экстренные службы и региональное УФСБ. Они обследовали здание и территорию вокруг, однако взрывчатых веществ, к счастью, не нашли.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, правоохранители вычислили шутника. Им оказался 35-летний житель села Боринское. Полицейские задержали его и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.