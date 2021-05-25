В Липецке машины столкнулись у «зебры» и чудом не сбили пешехода

Опасное ДТП на пешеходном переходе в Липецке случилось в минувший понедельник, 24 мая, на улице Катукова. Там из-за невнимательности водителей едва не сбили пешехода. Момент аварии попал в обзор регистратора с ехавшей позади машины. Видео аварии на Катукова в Липецке выложили в сеть.

На записи видно, как две легковушки приближаются к пешеходному переходу у остановки. Перед «зеброй» останавливается автобус и «Лада», чтобы пропустить пешехода. В этот момент к переходу, не сбавляя скорость, приближается «Форд» с восклицательным знаком. Водитель явно не замечает человека на дороге, не понимает, зачем остановились другие участники движения и реагирует слишком поздно.

Иномарка влетает в «Ладу» как раз в тот момент, когда перед ней проходит пешеход.

Отечественную легковушку отбрасывает вперед прямо на пешехода, но благо водитель крепко держит педаль тормоза. Пешеход движется дальше, когда на дорогу перед ним вылетает разбитая иномарка. И снова удача на стороне пешего участника – «Форд» проносится в нескольких сантиметрах от человека, который невозмутимо дальше переходит дорогу.