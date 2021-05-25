Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2021 года: выписали еще 109 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2021 года увеличилось. Медики выписали еще 109 человек. По данным регионального оперативного штаба, всего выздоровели 28 289 липчан.

С начала пандемии в Липецкой области выявили 31 328 случаев COVID-19. За минувшие сутки результаты анализов подтвердили заболевание у 58 жителей региона. В Липецке заразились 19 человек. В Ельце - 10. В Лебедянском районе ковид подтвердился у 9 местных жителей. В Липецком районе - у 4. В Добровском и Становлянском районах - у 3. В Воловском, Добринском и Елецком районах заболели по 2 человека. В Грязинском, Долгоруковском, Данковском и Лев-Толстовском районах по 1 новому случаю.

На больничном находятся 2 303 липчан. У большинства из них легкая форма коронавируса, поэтому они лечатся дома. С более сложными случаями госпитализировали 260 человек. Умерли 736 пациентов, в том числе 5 за последние сутки.