В Липецке прикрыли незаконную ярмарку шуб на площади Мира

В Липецке нашли несанкционированную ярмарку шуб. Точку незаконной торговли выявили сотрудники потребрынка и полицейские. В районе дома №4 по площади Мира выставили более 50 зимних изделий.

Организатором "ярмарки" оказался житель Тамбовской области. Он продавал шубы и дубленки без документов, подтверждающих легальность происхождения вещей, а также вне розничных рынков.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по ст.6.2 КоАП ЛФ "Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест". Специалисты изъяли шубы и отправили их на склад временного хранения. Там товар пролежит до рассмотрения дела по существу.