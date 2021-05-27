В пятницу в Липецке встанут автобусы и запретят продавать алкоголь

В пятницу, 28 мая, в Липецке отметят День пограничника. В честь праздника в городе в пройдет традиционный митинг на площади Героев и шествие. Мероприятия стартуют в 11.00. Колонна пройдет в сквер "Пограничников" по маршруту "площадь Героев - улица Зегеля - площадь Плеханова - Зегеля - Петровский проезд - площадь Революции - переулок Литаврина - Первомайская - площадь Петра Великого". Ориентировочно, шествие завершится к 13.00.

По данным пресс-службы мэрии, в этот день запретят продавать алкоголь. Ограничение начнет действовать за 2 часа до начала мероприятия в местах массового скопления людей. Вновь купить спиртное можно будет спустя 2 часа после завершения шествия.

Во время движения колонны автобусы №2, 6, 9, 11, 12, 23, 24, 24А, 27, 30, 33, 36, 48, 300, 302, 306, 311, 315, 322, 324, 325, 330, 345, 346, 347, 352, 359 остановятся. Как только липчане пройдут, общественный транспорт поедет дальше.