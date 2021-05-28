В Липецке поймали закладчиков из Средней Азии с крупной партией героина

В Липецке задержали граждан Средней Азии, которые распространяли тяжелые наркотики в трех регионах России. Оперативная информация об иностранцах поступила в областное управление наркоконтроля, после чего подозреваемых вычислили.

Иностранцам грозит по 20 лет тюрьмы Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Машину с двумя гражданами стран СНГ остановили на 121 километре трассы «Воронеж Тамбов» в Липецкой области. Во время личного досмотра у курьеров нашли около 300 грамм героина. Как сообщили в пресс-службе УМВД Липецкой области, партия наркотиков предназначалась для распространения в Липецке и районных центрах.

По данным наркополиции, задержанные жили в Воронеже, где «работали» закладчиками. Они поставляли тяжелые наркотики в Воронежскую, Тамбовскую и Липецкую области. Героин раскладывали по тайникам.

Дело возбудили по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК – сбыт в крупном размере. Сейчас оба под стражей, им грозит по 20 лет тюрьмы.