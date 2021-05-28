Липчанин отдал мошенникам более двух миллионов кредитных рублей

Полиция ищет мошенников Фото: Лия МУРАДЬЯН

Крупное мошенничество зарегистрировали в городе Елец Липецкой области. Жертвой аферистов стал 62-летний мужчина, который обратился в полицию в минувший четверг, 27 мая.

Липчанин попался на уловку «банковских» аферистов, которые представляются сотрудниками службы безопасности, выпрашивают пароли и коды либо просят перевести средства на другие счета. Мошенники позвонили 13 мая и сообщили, что кто-то набрал кредиты на имя «клиента». Причем жертву обрабатывали несколько человек, переключая на разных «операторов».

Таким путем мужчину убедили взять кредиты в тех же банках, где якобы уже набрали негодяи, и внести на определенный счет, чтобы все закрыть. В тот же день «клиент» отдал мошенникам имевшиеся у него 715 000 рублей, которые перевел на 14 абонентских номеров. Затем с 14 по 21 мая он взял 6 займов на сумму 1.5 млн рублей, которые также перевел на 53 разных номера. Спустя пару дней мужчина понял, что его обманули.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по части 4 статьи 159 – мошенничество в особо крупом размере. Подозреваемых сейчас ищут.