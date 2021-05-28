День пограничника в Липецке отметили шествием и митингом

В Липецке празднуют День пограничника Фото: Лия МУРАДЬЯН

В эту пятницу, 28 мая, в Липецке празднуют День пограничника. Официальная часть праздника началась с шествия. Военнослужащие с семьями, ветераны и представители общественности прошли с флагами и оркестром оп нескольким улицам города. Финальной точкой стала площадь Героев, где состоялся праздничный митинг.

Митинг в честь дня пограничника в Липецке собрали больше сотни участников. Поздравить офицеров и ветеранов с профессиональным праздником пришла мэр города Евгения Уваркина. Обращаясь к пограничникам, Евгения Уваркина отметила, что их работа – это не только защита границы, а постоянная борьба с наркоторговлей, незаконной миграцией, контрабандизмом и другими преступлениями.

– Вы самые смелые и отважные, мирного неба над головой, – пожелала Евгения Уваркина.

Собравшихся также поздравили представители городской и областной администрации, лидеры общественных организаций и главы ведомств. В завершении митинга пограничники почтили минутой молчания погибших товарищей и возложили цветы к Вечному огню.