Елец: обновление 2.0

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В марте 2021 года глава региона Игорь Артамонов запустил масштабную программу благоустройства города - «Елец 2.0». Работы уже ведутся в парках, скверах, социальных объектах культуры, на дорогах, ремонт приходит и во дворы. «В Ельце будет проведена комплексная работа, результатом которой станет серьёзное улучшение городской среды и повышение комфорта ельчан», – отмечает Игорь Артамонов.

Благоустройства парка Железнодорожников ельчане ждали с 2017 года. Обустройство общественного пространства ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Рабочие укладывают плиточное и резиновое покрытия, сделают озеленение и установят малые архитектурные формы. Для детей установят комплекс спортивных сооружений, качели, горки. Обновленный парк планируют открыть ко Дню железнодорожника - 6 августа. Параллельно рабочие обновляют Аллею славы «Почетный железнодорожник». Здесь был проложен сетевой кабель для обустройства современного освещения, завершается укладка тротуарной плитки. По просьбам ельчан сохранены существующие кустарники и деревья.

В Ельце реконструируют и Комсомольский сквер. Демонтирована тротуарная плитка главной аллеи, будут обновлены стелы комсомольцам и пионерам-героям и фонтан. Благоустраивается мемориальный комплекс «Вечный огонь» на площади Революции. Он был открыт 8 мая 1965 года в честь 20-летия Великой Победы. Памятное место давно нуждалось в реставрации. Сейчас Вечный огонь законсервировали, поместив пламя в специальный фонарь.

В четырех дворах по улицам Костенко и Юбилейная обновят пешеходные дорожки, парковочные места, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием. В одном из дворов появится хоккейная коробка. Подрядчик работает на всех объектах. Всего в рамках нацпроекта на благоустройство общественных территорий выделено почти 60 млн рублей.

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