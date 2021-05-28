В Липецке двухлетний малыш выпал из окна второго этажа

Несчастный случай произошел в эту пятницу, 28 мая, в Левобережном округе Липецка. Там со второго этажа многоквартирного дома упал двухлетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, малыш выпал из окна вместе с москитной сеткой, на которую облокотился.

Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами увезли на скорой в больницу.

Спасатели снова напоминают взрослым о правилах безопасности и просят взрослых не оставлять детей без присмотра в помещении с открытыми окнами. В квартире, где есть ребенок, нужно расставлять мебель так, чтобы малыш не мог взобраться на подоконник. А на окна лучше установить фиксаторы.