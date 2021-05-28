В Липецке случайно поймали «черного ассенизатора» во время сброса отходов

Черного ассенизатора поймали во время обхода округа Фото: Липецкий городской совет депутатов

В Липецке депутатам, чиновникам и журналистам случайно попался «черный ассенизатор». Все случилось во время обхода округа №32 в районе Сокола, куда приехал спикер горсовета Александр Афаансьев в рамках проекта «Наш округ».

Осматривая территорию и вникая в жалобы жителей, депутаты и чиновники случайно наткнулись на ассенизаторскую машину. Грузовик стоял у забора в районе гаражного кооператива на улице Дружбы и сливал содержимое цистерны в коллектор ЛГЭКа. Водитель как раз собирался уезжать, когда ему перекрыл дорогу на своей машине Александр Афанасьев.

Спикер потребовал, чтобы ассенизатор заглушил мотор, вышел и объяснил, что здесь происходит. Но водитель отказался. Афанасьев попросил сотрудников управления Правобережным округом сообщить о происходящем в полицию, прокуратуру и экологам. Далее спикер поручил своему помощнику проследить за ситуацией.

Как сообщили в пресс-службе городского Совета депутатов Липецка, позже на место прибыли специалисты областного управления экологии, на ассенизатора составили протокол. Коллектор, куда незаконно сливали нечистоты, берут на особый контроль.