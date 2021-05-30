В Липецке поймали 50-летнего похитителя велосипеда

Фото: УМВД по Липецкой области.

27 мая около двух часов ночи в дежурную часть городского отдела полиции № 8 поступило заявление о краже велосипеда. 26-летний молодой человек рассказал, что несколько часов назад с лестничной площадки дома по улице Космонавтов кто-то "перекусил" противокражный тросик и похитил его транспортное средство. Стоимость имущества потерпевший оценил в 25 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний липчанин. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Велосипед изъяли. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

- Сотрудники полиции напоминают: с наступлением летнего сезона не оставляйте без присмотра в местах общего пользования самокаты и велосипеды, будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества, - добавили в пресс-службе регионального УМВД.