Ночью на трассе «Дон» в Липецкой области сгорел автобус «Неоплан»

Автобус сгорел на трассе в Липецкой области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ЧП с пассажирским транспортом произошло этой ночью, 31 мая, на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. Там на 367 километре дороги М-4 загорелся автобус «Неоплан Турлайнер». По словам очевидцев, транспорт начал гореть на ходу.

На место происшествия прибыло одно отделение пожарной охраны. Автобус тушили у обочины трассы, из-за чего движение на дороге было затруднено. К счастью, автобус ехал пустой – людей на рельсе не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, предварительная причина возгорания – короткое замыкание. Транспорт выгорел целиком по всей площади – от автобуса остался обгоревший каркас. Пожар обошелся без пострадавших.