В Липецке почтили память погибших детей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей липчане почтили память погибших ребят. Траурный митинг состоялся в Верхнем парке у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие студенты, школьники, волонтеры, юнармейцы, представители общественных организаций, а также сотрудники администрации области и города. Участники траурного митинга возложили к памятнику цветы и почтили минутой молчания память всех детей – липчан, кто погиб слишком рано.

– Память о детях, которые безвременно покинули наш мир, будет вечно жить в наших сердцах, – сказала вице-мэр Ирина Артемова.