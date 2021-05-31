Под Липецком супруги устроили пьяный дебош в кафе, избили и оскорбили полицию

В Липецкой области будут судить мужа и жену за оскорбление представителей власти. Инцидент произошел в одном из питейных заведений Чаплыгина, где отдыхали 34-летняя дама и ее 36-летний муж.

Днем 2 апреля в полицию поступила жалоба на неадекватных посетителей кафе. На место прибыли сотрудники полиции. В ходе выяснения обстоятельств, супруг проявил агрессию и в адрес полицейских, одного из сотрудников публично оскорбил. Когда на мужчину надели на ручники, в ситуацию вмешалась его не менее буйная жена.

По данным следствия, недовольная задержанием мужа женщина напала на сержанта полиции, которого ударила коленом в живот и дважды ладонью по лицу. О случившемся полицейские сообщили в следственные органы. Муж попал под статью об оскорблении представителя власти, жену привлекли за применение насилия – статьи 319 и 318 УК.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, оба фигуранта во всем сознались и раскаялись в содеянном. Дело передали в суд.