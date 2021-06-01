Девушка на «Рено» устроила крупную аварию с тремя машинами в центре Липецка

ДТП на улице Гагарина в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Серьезная авария произошла минувшим вечером, 31 мая, на улице Гагарина в Липецке. Там в районе дома №88 столкнулись три автомобиля – «Рено Флюенс», «Шевроле Лачети» и припаркованный у здания «Фольксваген».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на место выезжали спасатели, которые устраняли последствия ДТП. По предварительным данным автоинспекторов, авария произошла по вине 22-летней девушки на «Рено». Иномарка выскочила на перекресток, не уступив дорогу «Шевроле», за рулем которого была 28-летняя женщина.

От сильного удара вторую иномарку выбросило с дороги к зданию на парковку, где она задела еще один автомобиль. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, в ДТП пострадала водитель второй иномарки – девушку увезли в больницу. Причина аварии – нарушение правил очередности проезда.