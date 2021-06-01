В Липецке лишают родительских прав отца, избивавшего маленькую дочь

В Липецке попал под уголовную статью нерадивый отец. 38-летнего мужчину обвиняют в преступном неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка – по 158 статье УК. По данным полиции, 38-летний мужчина жестоко обращался с маленькой дочкой – бил малышку и причинял буль другими способами.

Последний случай произошел 1 мая, когда пьяный, будучи не в духе, сильно толкнул маленькую дочь, от чего та упала на пол и ударилась головой. Ребенку потребовалась помощь врачей. Известно, что неадекватный отец имеет судимость.

Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой должны определить степень тяжести травм девочки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, мать подписала соглашение с органами опеки и ребенка помещают в реабилитационный центр.

Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, решается вопрос о лишении отца родительских прав. За издевательство над дочкой мужчине грозит до трех лет лишения свободы.