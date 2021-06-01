В последний день весны на дорогах Липецка пострадали три подростка

В летние каникулы на дорогах много детей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Начало летних каникул для детей и подростков в Липецке не обошлось без травм на дорогах. За один только день, 31 мая, в ДТП пострадали трое несовершеннолетних. Первая авария произошла в 11.00 на проспекте Победы, где 38-летний водитель «Мицубиси Оутлендер» сбил на «зебре» 14-летнего школьника. Подростка увезли в больницу, оказали помощь и отправили домой.

В 13.00 на улице Казьмина во дворе дома 30-летняя женщина за рулем «Тойоты Короллы» сбила 9-летнего ребенка на велосипеде. Мальчика также увезли в больницу, до госпитализации дело не дошло.

Еще один несовершеннолетний велосипедист пострадал в 16.30 на улице Меркулова. 15-летний парень попал под колеса неизвестной машины. Водитель с места ДТП скрылся, его сейчас ищут. Велосипедисту оказали помощь в больнице и отпустили.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, в первые дни лета на дорогах много детей и подростков, поэтому водители должны быть особенно осторожны, тем более у пешеходных переходов.