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Происшествия1 июня 2021 15:03

Под Липецком подростка будут судить за пьяную езду на скутере

Парень из Усмани дважды попался в нетрезвом виде за рулем
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Скутериста дважды поймали пьяным за рулем

Скутериста дважды поймали пьяным за рулем

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Злостным нарушителем ПДД в Липецкой области оказался 17-летний парень из Усманского района. Подростка обвиняют по статье 264.1 УК – повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела, парня на скутере остановили сотрудники ДПС ночью на улице Ленина в Усмани. Подросток был явно нетрезв, поэтому его сразу отстранили от управления. Позже выяснилось, что юного скутериста ранее уже ловили пьяным за рулем. Тогда он отделался административным наказанием, но никаких выводов не сделал. Теперь за повторную пьяную езду придется ответить по уголовному кодексу, со всеми вытекающими, включая судимость.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело с обвинительным заключением направили в суд.