В ДТП с двумя автобусами в Липецке пострадала пассажирка

ДТП с автобусами на площади Победы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Автобусы не поделили дорогу на площади Победы в Липецке. Авария произошла минувшим вечером, 1 июня, в 16.00. По данным автоинспекторов, 36-летний водитель «Волгабаса» маршрута №27 ударил «Даймлер Бенц» №308, за рулем которого был 39-летний мужчина. В результате столкновения в автобусе №308 упала пассажирка. 57-летнюю женщину увезли в больницу, где оказали помощь и отправили домой. Как сообщает пресс-службе ГИБДД региона, предварительно в аварии виноват водитель «Волгабаса» – нарушение расположения на проезжей части.

Еще одно дорожное происшествие с общественным транспортом зарегистрировали в 19.30 на улице Терешковой. В автобусе «Волгобас» маршрута №35 упала 53-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали.

А в Грязях в тот же день сбили пешехода. 37-летний мужчина пострадал на улице Социалистическая. Водитель скрылся с места ДТП, пешеход в больнице.