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Происшествия2 июня 2021 15:56

В Липецке покончил с собой выпускник школы

18-летний парень оставил записку
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке произошла трагедия с выпускником 11 класса. Школьник покончил с собой, оставив предсмертную записку. Известно, что парень готовился к сдаче ЕГЭ. Утром первого июня он посещал репетитора, а после отправился домой, где позже его нашли мертвым. Перед смертью выпускник оставил записку, в которой попросил прощение у родителей, что не оправдал их надежды. Школьнику было 18 лет.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального СКР, следственный комитет подключился к данному инциденту. Сейчас проходит проверка. Теперь правоохранительные органы выясняют все обстоятельства. Что именно стало причиной непоправимого поступка, какие отношения у парня складывались в семье и в школе, еще предстоит установить.