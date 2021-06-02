В Липецке школьник отдал мошенникам с сайта объявлений 14 000 рублей

В Липецке жертвой интернет-мошенников стал 14-летний школьник. Парень увидел на популярном сайте заманчивое объявление о продаже видеокарты для компьютера. Устройство предлагали по значительно заниженной цене, что и привлекло внимание подростка.

Связавшись с продавцом, подросток обговорил детали и перевел нужную сумму – 14 000 рублей. Получив деньги, продавец сразу перестал выходить на связь. Как сообщили в пресс-служба областной прокуратуры, по данному факту возбудили уголовно дело по части 2 статьи 159 УК – мошенничество. Аферистов ищут, а людей в очередной раз просят быть внимательней при покупках в сети и переводе денег неизвестным продавцам.