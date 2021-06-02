Над прудом в Липецком зоопарке появится смотровая площадка для фото

Вокруг пруда в зоопарке появится набережная Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецком зоопарке сейчас обустраивают искусственный водоем, где держат редких птиц в теплое время года. Как рассказал директор зоопарка Александр Осипов, сейчас на пруду укрепляют берега с помощью пластиковых профилей. Их установили по всему периметру.

По окончанию работ берега выставят по одной высоте и сформируют красивую зону для посетителей.

– Мы хотим создать так называемую набережную, – пояснил Александр Осипов. – Она будет тянуться от ворот и до вольера фламинго. Пешеходная зона вдоль пруда расширится. Там, где сейчас нет покрытия, мы уложим плитку.

По правилам безопасности, берега пруда обнесут 120-сантиметровым ограждением. Но это не помешает посетителям любоваться пернатыми. Как сообщили в пресс-службе мэрии, над прудом установят смотровую площадку с выступом, откуда можно будет делать красивые фото на фоне птиц.

Кроме этого за лето в Липецком зоопарке высадят деревья и обустроят новые газоны.