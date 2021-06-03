В Липецке пьяный автомеханик угнал из сервиса машину клиента

Угнанный из сервиса автомобиль Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке раскрыли необычный угон. Инцидент произошел утром 29 мая, когда автоинспекторы заметили на улице Орловской странно ехавший «Шевроле Ланос». Машину остановили, за рулем был 34-летний мужчина с явными признаками опьянения.

После проверки по базе выяснилось, что летом прошлого года водитель уже штрафовали за пьяную езду на 30 000 рублей и лишали прав на 1.5 года. А в этот раз оказалось, что он сел пьяным за руль не своей машины. Хозяин, 34-летний житель Добровсокго района, рассказал, что отдал машину в автосервис на ремонт, которым должен был заняться задержанный водитель.

Узнав, что машина не в сервисе, владелец написал заявление на угон. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, машину изъяли, в отношении водителя возбудили дело по двум статьям 166 и 264.1 УК – неправомерное завладение и повторное вождение в пьяном виде.