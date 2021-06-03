Под Липецком неделю ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку с собачкой

Пенсионерка с собачкой пропала под Липецком Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области продолжаются поиски пропавшей неделю назад 81-летней пенсионерки. Богова Марьяна Иосифовна вышла из дома в Новой Деревне Липецкого района 29 мая. С тех пор пенсионерку никто из родных не видел. При этом пожилая женщина может быть дезориентирована.

Приметы женщины: короткая стрижка, худощавое телосложение.

Была одета: темное платье и черные сланцы.

Бабушка взяла с собой собачку по кличке Бим.

Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», проверили уже все возможные места, где могла находиться бабушка, окрестности прочесывают квадрат за квадратом. Поиски продолжаются.