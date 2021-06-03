В Липецке вандалы разгромили гранитные урны у фонтанов на Петровском спуске

Вандалы в Липецке снова «потрудились» над эстетическим обликом городских улиц. На этот раз вредителям помешали новые урны на ступеньках вдоль каскада фонтанов на Петровском спуске. Видео с последствиями буйства хулиганов опубликовали в соцсетях в этот четверг, 3 июня.

Судя по записи, вандалы разнесли две гранитные урны, одну опрокинули, выкатив на середину ступенек, на второй – разбили гранитное оформление. И все это в нескольких метрах у здания областной администрации, где едва ли не каждый метр находится под обзором камер уличного наблюдения.

К сожалению, это далеко не единственный случай порчи городского имущества. Подобные инциденты с остановками, урнами и даже новогодними украшениями, происходят регулярно. Сумма нанесенного ущерба в этот раз пока неизвестна. Кому мешает вид благоустроенного города, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.