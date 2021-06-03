В Липецке из-за массовых мероприятий ограничат продажу алкоголя

В ближайшие дни в Липецке пройдут массовые мероприятия, из-за которых вводят временный запрет на продажу алкоголя. Первое состоится 4 июня на улице Неделина возле памятника Пушкину. Оно продлиться с 12 до 13.00, организаторы заявили 100 участников.

Еще одно состоится в воскресенье, 6 июня, в Нижнем парке. Там заявлено 300 участников, время проведения – с 12 до 15.00.

По закону розничная продажа алкоголя запрещена во время массового скопления людей при проведении публичных мероприятий. Запрет действует непосредственно в местах скопления людей и на прилегающих территориях в радиусе 100 метров. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала мероприятий, во время, и в течение двух часов после окончания.