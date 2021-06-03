В предстоящие праздничные дни, с 12 по 14 июня, которые попадают на следующие выходные, в Липецке изменится график работы больниц, поликлиник и травм пунктов.

Как будут работать больницы и поликлиники Липецка в праздники, рассказали в областном управлении здравоохранения.

В День России, 12 июня 2021 года медучреждения области будут работать по режиму праздничного дня. В воскресенье, 13 июня – по графику субботнего дня: прием вызовов участковых врачей до 12.00, медицинская помощь на дому – до 15.00. В детских поликлиниках – до 14.00.

Травмпункты Липецка: больница № 3 «Свободный сокол» на Ушинского, 10, ГУЗ № 4 «Липецк-Мед», на Коммунистической, 24, будут работать круглосуточно. Травмпункт для детей в Липецке: Областная детская больница» на Московская, 6а. Для подростков от 15 до 17 лет – городская больница № 3 и № 4.

Экстренная госпитализация от праздников не зависит.