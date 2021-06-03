Больше 30 улиц Липецка останутся без питьевой воды в пятницу

Воду отключат из-за ремонта на сетях Фото: Лия МУРАДЬЯН

Адреса отключения холодной воды и света в Липецке на 4 июня сообщает пресс-служба ЛГЭКа.

С 10 до 17.00 по улицам и переулкам частного сектора: Зеленая, Театральный 1 и 2, Театральный 2, Парковый, Украинская, Садовый, Моторный, Моторный 2, Линейный, Сосновый, Краснодонская, Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивная, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Ильича. Воду будут подвозить по заявкам потребителей.

С 9 до 16.00 в некоторых многоквартирных домах по улицам: Каменный лог, Ворошилова, Горького, Подовражная, 8 Марта. Подвоз также по заявкам.

С 10 до 20.00 в нескольких домах на проспекте Победы, Колхозном переулке и Депутатской. А также в частном секторе: Верещагина, Депутатская, Чкалова, Воровского, Володарского, Вишневый. Подвоз по заявкам.

Электричества не будет с 9 до 17.00 на улице Суворова. С 9 до 16.00: проспект Победы, 59а, 61б, 63а; Шаталовой, 1, 3, 8; Краснознаменная, 11, 13; 6-ой Гвардейской Дивизии, 14.

Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам: 175, 236-175.