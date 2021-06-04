В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадала пассажирка

Авария с тремя машинами в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием трех автомобилей произошла минувшим вечером на улице Краснозаводская в Липецке в 21.35. По данным ГИБДД, 22-летний водитель «Дэу Нексия» влетел в «ВАЗ-2199», за рулем которого был 42-летний мужчина. От удара ВАЗ въехал в стоявшую «Ниву Шевроле». В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «девяносто девятой» – женщину увезли в больницу, а после отправили домой.

В тот же день на улице Московская в Липецке 63-летний мужчина на «Калине» ударил «ГАЗ 3110» с 41-летним водителем. В аварии пострадали две пассажирки 58-летняя женщина в «Ладе» и 41-летняя – в «Волге». Обеих увезли в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, всего за сутки, 3 июня, на дорогах области в двух аварий пострадали три человека. ДТП с материальным ущербом и без пострадавших зарегистрировали 20.