Липчанин купил машину и с ней 92 штрафа ГИБДД, которые пришлось оплатить

В непростую ситуацию попал житель Липецка, который купил подержанный автомобиль вначале этого года. Мужчина приобрел «Деу Нексия» 24 января и уехал на ней в Москву. Спустя время автовладельца «обрадовали» липецкие судебные приставы, сообщив, что за машиной числится 92 штрафа ГИБДД на общую сумму 64 000 рублей.

Мужчину предупредили об аресте на автомобиль. Новый владелец заявил, что ничего не нарушал, штрафы не его и платить не будет. Однако 92 исполнительных производства требовали решения, поэтому приставы посоветовали ему обратиться в ГИБДД.

Тогда-то и выяснилось, что штрафы образовались еще в новогодние праздники, с 1 по 2 января, а договор купли продажи на автомобиль составлен 24 числа. При этом машину сняли с учета в декабре прошлого года. То есть фактически нарушения совершались в период, когда у авто не было владельца. А поскольку реального водителя в тот период установить невозможно, долги по штрафам перешли к новому владельцу. Решить ситуацию в ГИБДД не удалось и липчанин пообещал приставам, что будет выплачивать по мере возможности.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, ни одни из имеющихся штрафов должник самостоятельно не оплатил. Автомобиль в итоге нашли на парковке у одного из торговых центров Липецка и арестовали. Когда новый владелец вынужденно оплатил чужие штрафы, арест сняли.