В Липецке перекроют часть улицы из-за ремонта коммунальных сетей

В Липецке из-за аварийного ремонта коммунальных сетей частично перекроют проезд по улице Индустриальная. По данным администрации города, движение ограничат между домами №3 и 4. По плану ремонтные работы должны закончить в середине следующей неделе. А до того момент, проезд для транспорта на том участке закрыт.

Объехать ремонтируемую часть улицы можно дворами – объезд есть рядом с домом №4 по улице Индустриальная. В связи с неудобствами, ЛГЭК приносит извинения и просит автомобилистов заранее выбирать альтернативный маршрут.