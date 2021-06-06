Двое 18-летних липчан попались на интернет-мошенничестве

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В прошлом июле в полицию поступили заявления от двух молодых людей из Москвы и Твери. Мужчины нашли в соцсетях объявления о продаже «Айфонов». Обсудили с продавцами детали покупки через смс-переписку и оплатили товар с помощью мобильного банка. Телефоны молодые люди не получили, а лжепродавцы перестали отвечать на сообщения. Общая сумма ущерба составила 20 000 рублей.

Жертвами аналогичного преступления в сентябре прошлого года стал 22-летний москвич и уже в нынешнем июне 16-летний житель Краснодара. Они перечислили 10 000 и 44 000 рублей, но остались без сотовых телефонов.

Как рассказали в УМВД по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемых подозреваемых. Ими оказались два 18-летних липчанина. Силовики возбудили уголовные дела.

- Помните, если вы решили приобрести товар через сайты в интернете, необходимо внимательно ознакомиться с условиями покупки и убедиться в надежности продавца! - добавили правоохранители.