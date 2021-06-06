В Липецке участились случаи навязывания горожанам коммунальных услуг

В конце мая к жительнице Липецка Нине Лошкаревой пришли мужчины, которые представились сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги по очистке систем вентиляции. Доверчивая женщина впустила молодых людей в квартиру. Дело в том, что в конце марта к пенсионерке приходили газовщики, проверяли все ли в порядке с газовым оборудованием. И сказали, в доме «забита» вентиляция и ее нужно почистить.

- Поэтому, когда пришли сотрудники фирмы, показали документы и предложили провести проверку шахт, Нина Павловна согласилась. Не обнаружив тяги, молодые люди сказали, что проблему можно решить за 2500 рублей. Пожилая женщина согласилась. Гости составили договор и с помощью резинового шланга провели несколько манипуляций в вентиляционных шахтах. После того, как получили деньги, работники скрылись. А, по словам Нины Павловны, после прочистки в ее квартире ничего не изменилось. Тяги как не было, так и нет, - рассказали в региональном УМВД.

В центре Липецка в мае таких случаев было несколько. Горожане заключали договоры с некими юридическими лицами или частными предпринимателями и платят за то, что управляющая компания обязана делать бесплатно. Такие работы входят в состав платы по содержанию и ремонту жилья.

Поэтому полиция просит всех жителей региона быть бдительными и не соглашаться на сомнительные услуги незнакомцев.