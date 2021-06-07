Под Липецком «Тойота» влетела в столб и загорелась – погибли женщина с двумя детьми

В ДТП погибли женщина и двое детей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Жуткая авария произошла в минувшее воскресенье утром, 6 июня, на трассе М-4 «Дон» в Задонском районе Липецкой области. Там на 430 участке платной дороги не справился с управлением 32-летний водитель «Тойота Камри».

Машина ехала со стороны Воронежа в сторону Москвы. Иномарку вынесло с дороги, она пробила часть ограждения и влетела в фонарный столб. Удар был такой силы, что столб разрезал машину пополам – «Тойоту» практически намотало на опору. После чего машина загорелась.

Водитель с тяжелыми травмами в больнице Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, до их приезда автомобиль пытались потушить огнетушителями проезжавшие мимо очевидцы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, двое детей 12 лет и 47-летняя женщина погибли на месте ДТП. Водитель, житель столицы, выжил, но получил тяжелую черепно-мозговую травму – сейчас он находится в больнице.

Спасатели доставали тела погибших Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На месте также работала следственно-оперативная группа СКР, место происшествия осмотрели, точные причины ДТП устанавливают. Возбудят ли уголовное дело, станет известно по результатам доследственной проверки.