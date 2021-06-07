Грозу с сильными порывами ветра обещают в Липецке

В Липецке ждут грозу и сильный ветер Фото: Лия МУРАДЬЯН

МЧС предупреждает липчан о резком ухудшении погоды в понедельник, 7 июня. По данным гидромметцентра, в ближайшие часы в Липецке ожидается гроза и усиление юго-восточного ветра. Во время грозы порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха при этом существенно не изменится – днем до +21°С, ночью до +14 градусов.

Дожди и грозы в Липецке обещают в течение всей недели. Среднесуточная температура не превысит отметку в +19-20 градусов. Атмосферное давление на этой неделе будет держаться в пределах 746 мм ртутного столба, со следующей недели начнет снижаться. Ветер преимущественно восточный. Влажность воздуха от 80% и выше.

Летней жары и солнечной погоды в ближайшие дни не ожидается. Согласно долгосрочному прогнозу, в начале следующей недели ветер сменится на северо-западный и температура воздуха снизится еще больше – ожидается до +16 градусов днем, среднесуточная температура будет +14.